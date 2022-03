Scc Napoli – Report allenamento: Anguissa si unisce al gruppo

Il Napoli continua ad allenarsi in vista del prossimo match contro il Milan. Come di consueto la società ha rilasciato sul proprio sito ufficiale il report dell’allenamento odierno. Seduta mattutina per gli azzurri all’SSC Napoli Konami Training Center. Il gruppo prepara il match contro il Milan in programma domenica 6 marzo alle ore 20.45 allo Stadio Maradona per la 28esima giornata di Serie A. La squadra ha svolto una prima fase di torello e di seguito partitina a campo ridotto, terminando la sessione con esercitazione tecnica.

Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra. Lozano ha fatto personalizzato in palestra e intera seduta in gruppo. Anguissa ha svolto allenamento completo con la squadra. Terapie e palestra per Malcuit.

Fonte: SSC Napoli