Pistocchi a KKN: “Napoli, troppo importante Lobotka”

Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per elogiare un calciatore della rosa azzurra. Si tratta inevitabilmente di Stanislav Lobotka, calciatore totalmente rigenerato. Così Pistocchi all’emittente partenopea:

“Lobotka cambia il gioco del Napoli ed è diventato fondamentale per Spalletti grazie alle sue doti, proprio per questo ritengo una mossa sbagliata per il Milan l’eventuale scelta di schierare Kessie in trequarti. Lo slovacco non gli farebbe vedere palla. Il Milan non è in forma attualmente ma sarà una bellissima partita”.