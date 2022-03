Marchetti: “Se il Napoli vuole rimanere competitivo deve sostituire Mertens ed Insigne”

A Radio Marte è intervenuto l’esperto di calciomercato Luca Marchetti che ha parlato del prossimo mercato del Napoli. Ecco quanto detto:

“Mertens non ha ancora rinnovato e viene utilizzato con il contagocce. Osimhen rimane, Insigne è già via. Demme è meno doloroso rispetto a Mertens in caso di eventuale cessione, anche per Malcuit vale lo stesso. Ovviamente per Di Lorenzo serve un’alternativa. In attacco invece bisogna cominciare a pensare ai titolari. Mertens e Insigne devono essere sostituiti con dei titolari: se il Napoli vuole mantenere questo status è lì che deve fare la differenza”.