Lobotka, dal dimenticatoio a giocatore chiave per il Napoli

Uno tra i volti protagonisti del Napoli di Luciano Spalletti, in cima alla classifica provvisoria, insieme al Milan, è quello di Stanislav Lobotka. L’avventura dello slovacco in casa Napoli è a dir poco sorprendente. Da centrocampista ai margini, lontano dai progetti dell’allenatore, ad uomo in più di un collettivo che lotta per lo scudetto. Un cambio di scena e di prospettiva assolutamente inedito ed inaspettato. Da uomo in ombra, lontano dai riflettori dei successi, anche passati, azzurri, lo slovacco è riuscito ad imporsi sul panorama partenopeo, con una titolarità che a tratti pare immancabile. Giunto insieme a Diego Demme, in secondo piano rispetto a quest’ultimo, con pochissimi minuti tra le gambe, il ruolo di Lobotka è parso marginale. Considerato addirittura fuori progetto per un tempo non propriamente breve, con l’approdo di Luciano Spalletti in panchina, si è assistito ad una vera e propria rinascita del centrocampista. Il suo ruolo oggi, la sua centralità è innegabile. Sta bene, è in forma, e con ogni probabilità sarà nuovamente titolare contro il Milan. La sua capacità di far girare palla velocemente in mediana esalta il gioco e il ritmo degli azzurri. Un dato di fondamentale importanza, inoltre, non riguarda propriamente Lobotka ma piuttosto Fabian Ruiz, in coppia con lui. Le prestazioni dello spagnolo e soprattutto i suoi gol sono propiziati dalla presenza del suo compagno a centrocampo. Con lo slovacco, infatti, è palpabile e chiaramente percepibile la sicurezza che l’andaluso vanta in campo. Un centrocampo e l’intera squadra che ha bisogno di lui, del suo palleggio di qualità, della sua regia. Riflettori puntati, dunque, su di lui al Diego Armando Maradona.