Leonardo snobba Ibrahimovic: “Penso sia un ingrato”

Zlatan Ibrahimovic ha incantato in tutte le sue squadre e in questa lunga carriera c’è stato anche un soggiorno francese, il PSG ha regalato ai suoi tifosi anche l’asso svedese nel recente passato. Ma l’attuale attaccante del Milan sembrerebbe aver attaccato il club definendolo privo di disciplina, il d.s. Leonardo però non è dello stesso avviso. Quest’ultimo replica a L’Equipe:

“Non rispondo a Zlatan ma non capisco perchè i nostri ex parlano sempre di questo club, chiunque vuole giocare in questa squadra e lo stesso Ibrahimovic ha tentato il ritorno. Attendo ancora i suoi ringraziamenti per tutto ciò che ha ricevuto qui, non vedo alcuna indisciplina in società”.