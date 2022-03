La sentenza di Cassano:” Il Napoli gioca, le altre annaspano”

Antonio Cassano, ex calciatore, è ormai un ospite fisso della Bobo Tv in onda su Twitch. Nell’ultima puntata, ha commentato l’ultima giornata del campionato, con un focus sulle prime tre classificate: Napoli, Milan ed Inter. Ecco le sue parole:

“Il Napoli ha meritato la vittoria contro la Lazio, è più avanti come progetto e prospettive. La Lazio sta migliorando con Sarri, ma perde sempre con quelle più forti. Il Napoli da dopo Natale è quella che mi sta convincendo di più di tutte, ha avuto anche bassi, ma come idea di calcio è quella che mi fa godere di più, parliamo ovviamente di campionato italiano, e l’Inter deve temerla. Il Napoli non dimentichiamo ha perso due gare in casa con Empoli e Spezia che poteva vincere tranquillamente e con 6 punti ora chissà dov’era, calciò 50 volte in porta in quelle gare! Le altre vincono alla carlona, il Napoli invece fa calcio”