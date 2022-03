La Repubblica – Tutte le mosse di ADL per conquistare lo scudetto

L’edizione odierna di La Repubblica ha fatto il punto su tutte le possibili strategie di De Laurentiis per accaparrarsi lo scudetto. Secondo il quotidiano ci sono cinque mosse volte a portare a termine l’operazione Scudetto per il patron azzurro. La prima è strategia che partirebbe dal Palazzo: È risaputo che nel calcio italiano bisogna tenere botta pure nelle stanze del potere, oltre che in campo. Altrimenti è più difficile vincere. De Laurentiis lo sa e stamattina in Lega sarà il principale sponsor dell’elezione di Lorenzo Casini, capo di gabinetto alla Cultura. Il candidato sostenuto dal Napoli si presenta alle urne in pole position”. La seconda è pressing sull’AIA e la verità sul premio Scudetto: Il presidente De Laurentiis, inoltre, si starebbe muovendo anche sul fronte arbitri, dopo i recenti torti arbitrali subiti dalla squadra di Spalletti. In vista di Napoli-Milan è atteso il fischio di Orsato. Per quanto concerne la squadra, non si è parlato di premio scudetto: un po’ perché molti giocatori hanno già i bonus nel contratto e un po’ perché brucia ancora la Champions perduta nella scorsa stagione. Squadra a cui non farà mancare il supporto da parte dei tifosi: il patron ha steso la mano anche a loro, abbassando di nuovo i prezzi per lo scontro al vertice contro il Milan. Pure per questo i 40 mila biglietti sono andati a ruba in poche ore. L’ultimo è l’ottimo rapporto con Spalletti e la serenità ritrovata con Giuntoli. Infatti il feeling tra De Laurentiis e Luciano Spalletti sarà un’altra arma preziosa nella volata per lo scudetto. Un anno fa, di questi tempi, il presidente era separato in casa con Gattuso. Adesso invece i rapporti tra la società e lo staff tecnico (che ha pieni poteri nel suo settore) sono eccellenti.