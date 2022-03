Il presidente della Juventus Andrea Agnelli coccola ancora il sogno di una nuova competizione tra top club, la temuta Superlega. Il numero uno bianconero si trova al Financial Times Forum ed ha risposto così alle domande sul tema:

“La Superlega non è un progetto concluso e non ha fallito, dietro ci sono 12 squadre ed è un lavoro collettivo. Non parliamo di un unico individuo, c’è un contratto molto corposo che mantiene dei vincoli per altri 11 club”.