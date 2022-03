GdS – Al momento ADL ha congelato tutti i rinnovi! I dettagli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione legata ai rinnovi in casa Napoli. Secondo il quotidiano nel Napoli che lotta per vincere lo scudetto ci sono anche degli elementi fondamentali che a fine stagione andranno in scadenza. Su tutti Fabian Ruiz e Ospina, oltre a Insigne che però ha già firmato con il Toronto. Ma c’è anche chi ha il contratto che termina tra un anno, vedi Koulibaly. Ma il presidente del Napoli De Laurentiis avrebbe deciso di congelare tutte le trattative per i rinnovi fino a fine stagione. Il motivo? Tenere la squadra unita e compatta con il solo obiettivo scudetto, senza alcuna distrazione.