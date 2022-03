Gazzetta – Con il Milan tornerà Lobotka dall’inizio a dare velocità in mediana

Stanislav Lobotka è probabilmente la vera sorpresa di questo Napoli spallettiano.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il centrocampista ex Celta Vigo avrebbe preso le redini del centrocampo e la sua assenza si sarebbe fatta sentire troppo in termini di velocità di gioco: “Senza nulla togliere a Diego Demme – in netta ripresa e ottima alternativa – con lo slovacco in campo la circolazione della palla è diversa e in più il piccolo mediano sa anche “leggere” bene i movimenti avversari risultando molto efficace anche nella fase difensiva. Perché quando sta bene lo slovacco ha dimostrato di saper far girare palla molto rapidamente spostando in velocità l’azione del Napoli. Difficile da arginare per chiunque. Un flipper godibile e spettacolare che se trova i meccanismi giusti difficilmente andrà in tilt”.

Lobotka si è dimostrato indispensabile per la risalita del Napoli tra gennaio e febbraio, calciatore completamente rivalutato dopo le gerarchie che lo vedevano soccombere a Diego Demme nella gestione Gattuso.