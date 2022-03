Gazzetta – Hountoundji finisce nei piani del Napoli per l’estate

Il Napoli sta già lavorando sottotraccia per il mercato estivo.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui Cedric Hountoundji sarebbe un profilo di difensore centrale su cui starebbe lavorando Giuntoli: “Nel mirino degli azzurri c’ è Cedric Hountoundji, difensore centrale del Clermont che può arrivare per due milioni. Nato a Tolosa ma nazionale del Benin, Hountoundji è un profilo di esperienza (28 anni) e ha girato più Paesi (ha giocato anche nella Mls e in Bulgaria”. In quel reparto il Napoli ha attualmente ben quattro difensori centrali ed è facile pensare che il riscatto di Tuanzebe potrebbe anche non arrivare a questo punto, date le grandi prestazioni di Juan Jesus. Giuntoli guarda al mercato e progetta già i nuovi colpi che segneranno probabilmente la nascita di un nuovo ciclo in casa Napoli dalla prossima stagione.