Galeone: “Napoli in grande forma, ma non è la favorita per lo Scudetto”

Giovanni Galeone, ex allenatore con un passato nel Napoli, è intervenuto oggi a Radio Punto Sport Show, programma in onda su Radio Punto Nuovo. Ecco le sue parole:

“Secondo me l’Inter è la favorita, nonostante il brutto periodo di forma. Inzaghi sta avendo difficoltà a gestire 20 giocatori. Il Napoli sta meglio di tutte e mi sembra in vantaggio rispetto al Milan. I rossoneri non mi sembrano al meglio della forma, ci sono solo Leao e Theo Hernandez che rappresentano due frecce importanti sulla sinistra. Il Napoli con la Lazio l’ho visto bene, ora recupera anche Lobotka. Napoli-Milan, però, non sarà una sfida decisiva”.