Fabian Ruiz corteggiato da un club inglese: i dettagli

Fabian Ruiz guida il centrocampo del Napoli. Nonostante qualche difficoltà e piccoli sto per infortuni è tra quelli su cui Spalletti può sempre contare. Il suo profilo tattico e le sue caratteristiche fanno gola a molte squadre, tra queste ci sarebbe anche un club di Premier League.

Secondo quanto riportato da Fourfourtwo, media sportivo inglese, l’Arsenal starebbe preparando un’offerta per la prossima estate da sottoporre al Napoli. Il club partenopeo non vorrebbe perdere il costo del cartellino del giocatore spagnolo e sarebbe disposto a cederlo in estate. Aurelio De Laurentiis è stato chiaro, non valuterà offerte inferiori ai 40-50 milioni di euro.