De Napoli: “Gli azzurri hanno una grande occasione devono crederci! Osimhen? Vi dico la mia”

Fernando De Napoli è stato intervistato dal quotidiano Il Mattino. L’ex centrocampista di Napoli e Milan ha commentato le ultime novità in casa azzurra. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Bellissimo vedere il Napoli in testa e il fatto che lo scudetto se lo giochi con il Milan riporta alle emozioni di quelle sfide fantastiche degli anni ottanta e novanta. I miei anni a Napoli sono stati straordinari.

Centrocampo del Napoli? Fabian Ruiz è un giocatore di alto livello, Lobotka è la piacevole sorpresa di questa stagione: giocava poco l’anno scorso e adesso invece sta mostrando le sue grandi qualità tecniche. Tutti stanno dando tanto e direi che il centrocampo del Napoli ha qualcosa in più rispetto al Milan, dove comunque mi piace molto Tonali.

Nel Napoli Osimhen può fare la differnza, ma soprattutto Insigne che è stato straordinario contro la Lazio: auguro a Lorenzo di vincere lo scudetto a Napoli, meriterebbe questa soddisfazione prima di andare via. Per lui che è napoletano la gioia sarebbe doppia. Io l’ho provata per due volte e so cosa significa. Il Napoli è in piena corsa e ha una grande occasione, ci deve credere”