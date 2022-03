Dallera: “La vittoria del Napoli darebbe grande fiducia agli azzurri”

A Radio Marte è intervenuto il giornalista Daniele Dallera che ha parlato della sfida tra Napoli e Milan. Ecco quanto detto:

“Napoli-Milan? Partita di grande tradizione e che ha fatto la storia del calcio. Tanti grandi personaggi hanno giocato questa partita, ora per firme questa sfida è in tono minore ma è una sfida verità, che toglie il velo e i dubbi su certe incertezze. Bella emozione, devo dire che a me questo turno infrasettimanale di Coppa Italia mi ha un po’ intristito, perciò sono proiettato alla sfida di domenica sera con attesa e convinto che darà spettacolo. Cosa cambia se vince una delle due? Cambia proprio il volto, lo stato d’animo, le convinzione. Se vince il Napoli, dopo l’ultima prestazione e la vittoria strappata con i denti, la riflessione di Spalletti sulla personalità e il carattere, darebbe un’iniezione di fiducia e una bella botta per chi dovesse perdere”.