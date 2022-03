Napoli e Barcellona si sono da poco sfidate in quella che è stata la doppia sfida dei sedicesimi di Europa League, le due squadre però potrebbero ritrovarsi al tavolo delle trattative. Le notizie che arrivano dalla Spagna segnalano infatti il Napoli sulle tracce di Riqui Puig, in scadenza nel 2023. Stando a quanto appreso da Todofichajes.com, la valutazione del giovane calciatore è di circa 9 milioni di euro. La concorrenza però non manca e proprio in Spagna guardano interessate Betis e Getafe.