CorrSera – Sarà lotta tra Osimhen e Tomori al Maradona

In Napoli-Milan ci saranno Osimhen e Tomori a rappresentare in parte la Nigeria e a sfidarsi in campo.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, secondo cui l’attaccante e il difensore si sfideranno alla pari: “Quello tra Osimhen e Tomori è un confronto all’insegna degli scatti, delle accelerazioni, della fisicità. Una bella lotta anche nel gioco aereo, Osimhen con i gol di testa contro Venezia e Cagliari ha dimostrato di non avere paura. C’è un po’ di Nigeria che accomuna Osimhen e Tomori. Il difensore del Milan è nato in Canada, ha il passaporto inglese, vanta anche due presenze in Nazionale ma le sue origini sono nigeriane”. I due si affronteranno mettendo in campo le proprie qualità atletiche e fisiche e sarà determinante la “vittoria” dell’uno sull’altro in quanto chiave principale del match.