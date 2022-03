CdM – Osimhen pronto a farsi travolgere dal Maradona quasi al completo

Victor Osimhen, nonostante la sua giovane età, è un vero trascinatore pronto a sacrificare tutte le sue energie per la maglia partenopea. Dopo uno strepitoso avvio di stagione, l’infortunio al volto e il covid lo hanno fermato, ma di certo il nigeriano non si è arreso. Giorno dopo giorno ha continuato a lavorare. Il suo recupero è avvenuto prima del previsto ed è tornato in campo. Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, elogia l’attaccante scrivendo:

“Le caratteristiche di Osimhen sono perfette per esaltare l’entusiasmo del Maradona. Per Victor sarà la prima volta con lo stadio pieno al 75% (ci sarà anche De Laurentiis in tribuna), con l’adrenalina della grande serata. Contro la Lazio, nella serata magica per la celebrazione di Maradona, Osimhen non c’era, chissà che l’atmosfera non lo porti a realizzare il suo primo gol contro una big in questa stagione”.