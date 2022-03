CdM – Il Napoli torna ad allenarsi: le ultime sugli infortunati

Il Napoli si prepara ad accogliere il Milan di Stefano Pioli questa domenica al Maradona per la 28esima giornata di Serie A. Spalletti e i suoi sono tornati ieri ad allenarsi a Castel Volturno dopo due giorni di pausa. Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione sugli infortunati. Queste le ultime novità dal centro tecnico partenopeo:

“Ieri sia Osimhen che Fabian Ruiz hanno svolto un programma specifico di recupero funzionale dalle fatiche e dagli acciacchi. Il Napoli vuole recuperare tutte le sue forze, Anguissa oggi dovrebbe svolgere almeno parte della seduta in gruppo, su Lozano, invece, ci saranno aggiornamenti quotidiani per capire se può rientrare tra i convocati. Le caratteristiche di Osimhen sono perfette per esaltare l’entusiasmo del Maradona”.