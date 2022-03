L’ex portiere del Milan Marco Amelia è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per commentare la sfida scudetto tra Napoli e Milan. Queste le sue parole:

“La partita è fondamentale per la vittoria finale perchè si tratta di uno scontro diretto, il Napoli può continuare a sognare con una vittoria, parlo però di corsa a quattro visto che per me resta pericolosa la Juventus. Il Maradona? In condizioni ottimali spaventa gli avversari, è un ambiente che carica tanto”.