Adani sul Napoli: “Contro la Lazio c’è stata una vittoria da grande squadra”

Lele Adani torna a parlare del Napoli alla Bobo TV. L’opinionista e telecronista ha commentando l’ultima sfida dei partenopei giocata in casa della Lazio. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il gol del Napoli è da grande squadra, costruito da dietro senza buttare via il pallone, poi Ounas trova Elmas e si sviluppa l’azione. Il risultato più giusto forse era il pareggio, così come a Cagliari ha preso un punto. Ma questi 3 punti conquistati sono 3 punti in più per arrivare in fondo. Forse è più bello vincere così.

Non so però come finirà, si può passare da primo a quarto posto velocemente, ma il Napoli è pronto, ci ha provato tante volte ed ora c’è Napoli-Milan. Da infortuni e coppa d’Africa ha perso terreno, ma ci torna per il percorso”.