Daniele Daino, ex difensore di Napoli e Milan, ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio della sfida tra le due compagini: “La squadra di Spalletti deve giocare con tranquillità. Infatti gli azzurri, perdendo, non sarebbero fuori dalla corsa per il tricolore. Il duello Leao-Di Lorenzo sarà fondamentale al fine della gara”.