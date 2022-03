Come riporta Tuttosport, il match della Primavera si è concluso con la vittoria della Fiorentina, guidata da Alberto Aquilani. I toscani regolano per 1-0 i partenopei che ora sentono il fiato sul collo della zona play-out. Tutt’altro scenario invece per la Viola, che conquista un altro prezioso successo che la catapulta al sesto posto del Primavera 1. Decisiva la rete su rigore di Corradini all’11’ della ripresa.

Il Napoli all’11’ va vicino alla rete con una rovesciata di Ambrosino, che però finisce in out. Al 13′ ancora brividi per la Fiorentina, quando Cioffi si accentra e lascia partire un tiro a giro che termina fuori non di molto. Al 24′ Corradini raccoglie al limite una respinta dela difesa azzurra e calcia, ma Idasiak c’è e para. La prima frazione termina a reti bianche. Nel secondo tempo, la Fiorentina si guadagna subito un calcio di rigore, dopo un fallo di Marchisano su Favasuli. Dal dischetto Corradini è freddissimo e spiazza Idasiak per l’1-0. Al 15′ spunto di Toci che si accentra da sinistra, lascia poi a Bianco che va al tiro ma la sfera finisce alta. Il Napoli reagisce: al 24′ prova con D’Agostino a soprendere Andonov, ma la conclusione non crea problemi ai viola. Al 35′ invece, gli azzurri vanno vicini al pari: Vergara scappa all’avversario, crossa per Saco che di testa colpisce il palo. Poi più nulla, la Fiorentina vince col minimo scarto: 1-0.