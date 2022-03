Tuttosport – Il Napoli ha un vantaggio nella corsa allo scudetto

Il Napoli domenica ha battuto la Lazio grazie al gol all’ultimo respiro di Fabian Ruiz. Gli azzurri sono tornati ad essere i primi in classifica e città si sogna di essere campioni. La sfida di domenica contro il Milan di Pioli segna un importante data d’esame che porterà una scossa alla classifica. La redazione di Tuttosport dedica spazio ai partenopei sostenendo che la squadra di Luciano Spalletti abbia due armi in più. Tra queste l’esperienza del tecnico che ha trionfato in Russia. Questo quanto scritto:

“Spalletti, potrebbe avere anche un minimo di esperienza in più rispetto ai suoi colleghi (Pioli e Inzaghi), avendo già trionfato due volte in Russia con lo Zenit San Pietroburgo. E mentre il Milan spende altre energie nella doppia semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, il coach toscano ha concesso ai suoi calciatori due giorni per una vacanza-premio che finirà oggi.

Il Napoli penserà soltanto al campionato, e a riportare il tricolore che manca ormai da 32 anni, niente più tour de force per gli azzurri che avranno il vantaggio di allenarsi per il meglio e recupero appieno tutti quelli che stanno ritrovando la migliore condizione”.