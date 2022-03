Domenica 6 marzo alle ore 20:45, il Napoli affronterà in casa il Milan di Stefano Pioli in un big match che potrebbe decidere le sorti del campionato. Nella squadra di Spalletti, sono molti i giocatori che potrebbero dare il loro contributo ed essere decisivi per la causa, ma uno in particolare è pronto a lasciare il segno.

Infatti, come riportato da Sport Mediaset quest’oggi, sarà proprio Victor Osimhen a guidare l’assalto del Napoli contro il Milan e a sfatare, di conseguenza, un doppio tabù. A causa dello stop per l’operazione al volto dopo le fratture multiple al viso, il 23enne nigeriano non segna in casa dal 17 ottobre e tra le 17 reti firmate finora in Serie A manca ancora un sigillo contro una big. Sarà questa l’occasione giusta per lasciare il segno e alimentare ulteriormente il sogno scudetto degli azzurri?