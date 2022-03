Santacroce: “Questa settimana di allenamenti e riposo farà bene al Napoli. Sul Milan…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex difensore azzurro Fabiano Santacroce ha parlato così in vista di Napoli-Milan: “Ronaldinho è stato uno dei giocatori più forti che ho marcato a piede invertito, non è stato facile. Il Milan ha tanti giocatori che possono mettere in seria difficoltà il Napoli. Leao ha ottimi spunti, Theo è uno dei terzini più forti del campionato ma non sarà semplice marcare Politano, per lo stesso discorso di Ronaldinho. Questa settimana di allenamenti e riposo può fare solo che bene ai partenopei”.