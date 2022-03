Repubblica – Al Maradona trend negativo, contro il Milan bisogna vincere

L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sul Napoli e sulla sua sfida di campionato contro il Milan di Pioli (domenica, ore 20:45).

Il quotidiano pone l’accento sul dato negativo della squadra partenopea in merito ai risultati ottenuti giocando in casa. Sono 6, sulle 8 partite disputate, le sconfitte subite dal gruppo allo stadio Maradona.

Il big match contro i rossoneri non può essere sbagliato. Per questa ragione, Spalletti ha caricato i suoi, chiedendogli di trasformare il calore della tifoseria azzurra in energia positiva per battere il diavolo.