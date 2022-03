Napoli, occhi su un obiettivo delle milanesi: i dettagli

Il Napoli riprenderà probabilmente un modello societario volto a scoprire nuovi talenti da valorizzare, strategia che in questi anni ha sempre premiato il lavoro del club. L’esperto di mercato Alfredo Pedullà, attraverso il proprio sito ufficiale, scrive allora di un possibile sgambetto alle milanesi:

“Il Napoli ha messo gli occhi su Andrea Cambiaso, la scadenza contrattuale con il Genoa è fissata per il 2023 e ci sarà a breve un summit con gli azzurri per parlare di questo giovane tanto promettente. In Italia segnaliamo l’Inter che può essere tranquillamente messa in cima alla lista delle pretendenti ma stando ai 15 milioni chiesti dai rossoblu, molto probabilmente i neroazzurri si raffredderanno. La durata del contratto è troppo breve per questa valutazione e Marotta spera di abbassare le pretese, l’affare non è concluso quindi Napoli e Juventus si muovono”.