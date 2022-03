Napoli e Torino potrebbero presto trovarsi al centro di un intreccio di mercato alla caccia di un difensore, il nome in questione è quello di Cedric Hountondji. Quest’ultimo milita in Francia con la maglia del Clermont, la Gazzetta dello Sport dunque scrive dell’interesse partenopeo verso il 28enne valutato solo 2 milioni. Il club di Cairo però resta alla finestra e in estate capiremo qualcosa in più sul futuro di Hountondji.