Oggi pomeriggio, ai microfoni di Radio Goal, una trasmissione che va in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport, che tra le altre cose ha detto la sua riguardo il rendimento in campo di Lorenzo Insigne, capitano azzurro. Ecco quali sono state nello specifico le sue dichiarazioni:

“Insigne? Mi chiedo perché non giochi sempre allo stesso modo come visto contro la Lazio a Roma: ha discontinuità di rendimento, è palese. Vengo criticato, ma effettivamente un campione è quello che tre domeniche su quattro dimostra tutte le sue qualità. Il rendimento di Lorenzo non è stato all’altezza per un lungo periodo, a Roma è tornato ad essere un ottimo giocatore conosciuto negli anni. Il mio cruccio è questo: mi piacerebbe saperlo anche da lui, perché non riesce ad avere più continuità?“.