Il Mattino – Osimhen uomo record per il Napoli, manca un tassello

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Victor Osimhen.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che l’attaccante nigeriano sia diventato una certezza per la squadra di Luciano Spalletti. I dati parlando chiaro: con il giocatore in campo, il gruppo non ha mai perso.

Manca, però, un tassello: segnare alle big di Serie A. Osimhen, infatti, ha realizzato poche reti alle grandi del campionato: una all’Atalanta e una alla Lazio lo scorso anno.

L’obiettivo è quello si sfatare il mito a partire da questa domenica (ore 20:45) contro il Milan di Pioli.