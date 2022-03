Il Mattino – Osimhen nel mirino di una squadra inglese, il piano di ADL

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Victor Osimhen.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che l’attaccante nigeriano sia corteggiato da un club inglese. Si tratta del Newcastle, il quale sarebbe interessato a portare il giocatore in Premier League.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, però, ha le idee ben chiare su Osimhen. Non andrà via dal Napoli ad una cifra bassa, considerando che ci sono voluto 80 mln di euro per ingaggiarlo.

Il centravanti non dovrebbe lasciare la Serie A almeno per un altro anno.