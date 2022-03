Il Mattino – Eriksson: “Il Napoli spezzerà il dominio del Nord…”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Sven Goran Eriksson.

L’ex allenatore di Fiorentina e Lazio si è soffermato sul Napoli, elogiando il lavoro di Luciano Spalletti, il quale pezzo dopo pezzo, sta costruendo una squadra che potrebbe rompere la supremazia delle grandi storiche di Serie A.

Queste le parole di Eriksson: “Ricordo Spalletti, allenava l’Empoli quando io ero ancora lì. Preparato, appassionato: le sue squadre giocano sempre con grande attenzione e preparazione. Lo dice la storia del vostro Paese che è complicato rompere l’egemonia delle big. In quante sono riuscite a vincere? Il Napoli di Maradona, il Verona di Bagnoli, la Sampdoria di Boskov e la Roma prima della mia Lazio e poi dopo con Capello. Non è mai stato semplice. Quando ho vinto io, 22 anni fa, la Serie A veniva da otto anni dove in campionato trionfava o il Milan o la Juventus. Noi riuscimmo a creare una squadra che già la stagione prima era andata vicina al trionfo. E su questo aspetto anche il Napoli per certi versi somiglia alla Lazio perché pezzo dopo pezzo ha messo assieme la squadra attuale”.

In seguito, parentesi su Napoli-Milan: “È presto per poter dire che si decide lo scudetto. Poi mancano ancora tre mesi di partite, ci sono le incognite legati agli infortuni, il peso del calendario, arriva il caldo. E aumentano le incertezze. Senza dimenticare che alla fine in

Serie A gli scudetti vengono decisi dai punti persi con le piccole e non negli scontri diretti…”