Questa mattina Alessandro Costacurta, commentatore sportivo ed ex difensore rossonero, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino nella quale ha parlato del big match di seria A programmato per domenica 6 marzo alle ore 20:45, che vedrà sfidarsi sul campo del Diego Armando Maradona il Napoli di mister Spalletti e il Milan di Pioli, in uno scontro che potrebbe decidere le sorti del campionato.

Queste sono state le sue dichiarazioni:

“Non penso che cambierà molto se dovesse vincere una o l’altra, perché è un campionato nel quale le squadre non hanno la continuità per 6 o 7 vittorie di fila. Il campionato non si deciderà negli scontri diretti. In assoluto manca la squadra ammazzacampionato come poteva sembrare l’Inter fino a un mesetto fa.

Per quanto riguarda il Napoli, sinceramente tutto questo entusiasmo per le ultime partite non lo vedo. È vero, ha fatto un filotto a metà gennaio. Ma poi sono arrivati il pareggio con l’Inter, quello con il Cagliari e le due sfide contro il Barcellona. Certo, hanno vinto una bella partita a Roma, ma non vedo il Napoli in una forma straordinaria. Detto questo, sta facendo comunque un bel campionato.

Su Ibra posso dire che questa squadra non abbia più bisogno di lui. Io lo terrei anche per il prossimo anno, ma il Milan non dipende più da lui. E questo è stato fin qui il vero grande passo in avanti: una squadra che ora è diventata maggiorenne“.