L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla sfida di Serie A tra Napoli e Milan (domenica, ore 20:45).

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che lo stadio Maradona sarà sold out in occasione del big match tra le due squadre in lotta per lo scudetto.

Terminati, infatti, i 42mila biglietti messi a disposizione. Le curve sono state acquistate nel giro di 40 minuti.