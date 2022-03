Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, pare che il Napoli sia interessato ad un nuovo acquisto dalla Francia. Si tratta del centrale 28enne del Clermont, Cedric Hountoundji, che potrebbe arrivare a giugno per la cifra di 2 milioni. Tuttavia, il club partenopeo non è l’unico ad aver adocchiato il calciatore, che piace infatti anche al Torino.

Nonostante l’infortunio agli adduttori a fine novembre, il Napoli si era già fatto avanti a dicembre, magari per preparare il terreno per il post Koulibaly. Sul tavolo era arrivata una proposta di prestito con diritto di riscatto, ma il Clermont aveva preferito non rinunciare al suo leader.

Se il Napoli continua a mantenere aperto un dialogo diretto, anche il Torino si è mosso su canali paralleli. E il Clermont, restio a gennaio a rinunciarvi, a giugno non si opporrà a una cessione, a salvezza acquisita: la neopromossa per ora si mantiene a +6 dalla zona rossa, al 15/o posto.