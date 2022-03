Fedele: “Voglio vedere sempre quel Napoli che ha giocato gli ultimi minuti con la Lazio”

Enrico Fedele è stato ospite di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live. L’ex ha commentato le ultime vicende in casa Napoli. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Milan? La fascia sinistra dei rossoneri è certamente quella più incisiva, neutralizzare o limitare le giocate di Leao e Theo Hernandez sarebbe bellissimo. Spalletti dopo la Lazio ha sbagliato a fare quelle dichiarazioni, offende l’intelligenza di chi capisce di calcio. Vorrei chiedergli se il Napoli è quello del secondo tempo contro l’Inter? O del primo tempo del Barcellona? O della partita di Cagliari? Io parlo di prestazione. Se su alcune partite soffri e fai il risultato bisogna dirlo.

Possiamo vincere se giochiamo come abbiamo giocato queste partite, se giochiamo come gli ultimi minuti contro la Lazio. Il Napoli ha carattere? Non dobbiamo parlare di questo ma di intelligenza tattica. Io ho sempre detto che non hanno carattere questi giocatori. Al momento il Napoli, pur mancando nei gol di Osimhen, ha trovato altri che li fanno.

Lobotka? Non ho mai detto che non è cosa sua, è un fusibile perché gioca elementare ma questo consente agli altri di giocare dove possono fare male. Se il Napoli vincerà lo scudetto mi tingerò i capelli d’azzurro”.