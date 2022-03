Di Napoli carica l’ambiente: “La città sogna lo scudetto”

Arturo Di Napoli ha indossato la maglia azzurra in passato e ora si trova a seguire quella che è stata la sua ex squadra, impegnata questo weekend nel big match scudetto contro il Milan. L’ex attaccante ha dichiarato a TMW Radio:

“Squadra e città vivono il sogno scudetto ma la partita di domenica non è facile, anche se in Serie A non esistono partite semplici. C’è tanto entusiasmo e la partita dell’Olimpico è stata un grande segnale, attenzione alle avversarie dietro però. La Juventus sta tornando e il campionato resta apertissimo”.