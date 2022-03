DAZN, doppia utenza consentita ma aumento dei prezzi per la prossima stagione. Le ultime

Come riporta la redazione di Calcio e Finanza, DAZN ha intenzione di rivedere la decisione sulla doppia utenza per la prossima stagione. Sarà mantenuta la possibilità di guardare le partite con lo stesso account su più dispositivi, ma come accade ad esempio per Netflix il prezzo sarà maggiore. In estate è prevista una rimodulazione dei costi in base al numero di device registrati, dei dispositivi utilizzabili contemporaneamente e della qualità delle immagini. Probabile dunque che l’attuale prezzo di 29,99 euro al mese sarà rivisto.