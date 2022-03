Coppa Italia – Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Juventus

Alle ore 21 andrà in scena la seconda semifinale di andata di Coppa Italia con la sfida tra Fiorentina e Juventus. L’ex viola Vlahovic torna nello stadio in cui si è consacrato, e parte da titolare al fianco di Moise Kean. Max Allegri opta per un turnover generale, con l’impiego del giovane Akè e di diverse seconde linee; Vincenzo Italiano risponde con pochi cambi e soprattutto col tridente Ikonè-Piatek-Saponara. Di seguito le formazioni ufficiali:

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Ikoné, Piatek, Saponara.

Juventus (4-4-2): Perin; De Sciglio, Danilo, De Ligt, Pellegrini; Aké, Locatelli, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Kean.