Coppa Italia – La Juve batte la Fiorentina nel recupero con un autogol!

Sembrava destinata a finire a reti bianche ma alla fine ci ha pensato un autogol di Venuti a decidere la sfida del Franchi tra Fiorentina e Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia. Nella serata del ritorno a Firenze di Dusan Vlahovic, i bianconeri hanno fatto molta fatica e molto spesso hanno sofferto gli attacchi in velocità della viola che per poco non ha trovato il vantaggio. Al minuto 91′ un cross di Cuadrado dalla destra vale invece lo 0-1 per gli ospiti con l’autogol del difensore italiano. Fiorentina colpevole di non aver sfruttato le tante occasioni da gol, e tra un mese e mezzo la rimonta sarà difficile ma non impossibile all’Allianz Stadium di Torino.