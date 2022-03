Quest’oggi, Andrea Agostinelli, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno. Ha parlato della partita che il Napoli di Spalletti dovrà giocare il 6 marzo allo stadio Maradona, contro il Milan e della lotta scudetto. Queste sono state le sue parole:

“Il Napoli deve assolutamente puntare allo scudetto, senza remore. Vincere al 94′ con il gol di Fabian Ruiz è sicuramente un segnale importante, contro una Lazio che è ancora in lotta per la Champions. La squadra di Spalletti ha avuto purtroppo tante difficoltà, non dimentichiamolo. Tra infortuni, Coppa d’Africa e Covid non si è potuta schierare sempre la formazione ideale. E ci sono fuori ancora Lozano e Anguissa, che possono dare una mano. La sfida con la Lazio ha rilanciato le ambizioni. Napoli-Milan? Chi la vince può dare un segnale forte”.