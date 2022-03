Caiazza azzarda: “Scudetto? può esserci nuova pretendente”

Il direttore dei servizi sportivi per Il Roma, Salvatore Caiazza, ha fornito un interessante punto di vista sulla lotta scudetto. Caiazza ha commentato così a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Lo scudetto non è solo affare Napoli-Milano, può aggiungersi tranquillamente l’Atalanta perchè fa sempre vedere buone cose e Gasperini fa un gran lavoro. Anche senza big come Zapata o licic riescono a segnare tanto, vedi la partita contro la Sampdoria, anche Koopmeiners può aiutare molto. Juve in corsa? Il calendario è agevole ma ha deluso questa stagione, anche se nulla è scontato”.