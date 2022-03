Mirko Calemme, giornalista per As, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli sul futuro di Fabian Ruiz. Queste le sue parole: “Fabian è molto seguito, soprattutto dalle big spagnole che lo monitorano da qualche anno. Real, Barça e Atletico ci riproveranno, ma la valutazione sarà di almeno 60 milioni. A gennaio Ruiz ha rifiutato tanti soldi dal Newcastle e per il futuro potrebbe considerare l’ipotesi Spagna, che da sempre considera come casa sua. Al momento non ci sono incontri fissati per il rinnovo, ma il Napoli dovrà stare attento in ogni caso per non perderlo a zero”.