Abbiamo un sogno nel cuore

Domenica 27 febbraio, Stadio Olimpico di Roma, il Napoli vince 1-2 contro la Lazio di Sarri e si riprende il primo posto in classifica, a pari punti con il Milan.

Dopo la delusione per l’occasione persa a Cagliari, dove la squadra di Spalletti ha pareggiato, non approfittando di fatto della frenata di Inter e Milan, questa vittoria ha riacceso la speranza nel cuore dei tifosi napoletani.

Nella 27esima giornata di serie A, in seguito al pari del Milan contro l’Udinese (1-1) e quello dell’Inter contro il Genoa (0-0), agli azzurri viene concessa una nuova preziosa occasione, non solo di tornare in testa alla classifica generale, ma anche di dimostrare di non essere una squadra senza carattere, come ha ribadito anche Spalletti nel post-partita, e di avere la mentalità e l’atteggiamento giusto per inseguire obiettivi importanti.

PARTITA SOFFERTA, VITTORIA MERITATA – Durante il primo tempo, la Lazio ha dato prova di essere in netta crescita, mentre il Napoli, dal canto suo, è incappato in più di un errore banale, che gli ha reso difficile imporre il proprio gioco sul campo avversario.

Nel secondo tempo invece, a partire dall’entrata in campo di Elmas, che ha sostituito nel ruolo di trequartista uno Zielinski un po’ sottotono, la partita ha cambiato volto, permettendo agli azzurri di giocare al meglio le proprie carte.

Ci ha pensato il capitano Insigne ad aprire ufficialmente il match con il suo primo goal su azione della stagione. Poco dopo, proprio il numero 24 ha segnato un altro goal, che tuttavia è stato prontamente annullato per fuorigioco.

La risposta della Lazio non è tardata ad arrivare: il goal di Pedro all’88’ ha ridato speranza ai tifosi biancocelesti.

Ormai sembrava una partita conclusa, con un pareggio che di certo non avrebbe giovato alla corsa scudetto del Napoli.

Per fortuna, la squadra di Spalletti aveva ancora un asso nella manica: così, con un’azione miracolosa, durante l’ultimo minuto di recupero, Fabian ha segnato il suo dodicesimo goal da fuori area delle ultime due stagioni.

L’intera panchina del Napoli si è alzata in piedi ed è corsa a festeggiare con i propri tifosi sotto il settore ospiti. Quando il gioco è ripreso, la squadra ha continuato a lottare per conservare il vantaggio fino all’ultimo secondo.

E poi, ecco i tre fischi dell’arbitro a segnalare la fine della partita: gli azzurri hanno lasciato Roma portando a casa i tanto agognati tre punti, fondamentali per poter ambire alla vittoria del campionato.

EMOZIONI FORTI, SEGNALI FORTI – Dalle chiare difficoltà incontrate soprattutto nel primo tempo alle varie occasioni perse, dall’esultanza della squadra alla commozione di Spalletti a fine match, questa partita ha regalato ai tifosi napoletani emozioni uniche, come purtroppo non ne provavano da un po’.

Il goal di Fabian Ruiz al 94′ è l’emblema di un Napoli che lotta fino alla fine, senza farsi intimorire dagli avversari. Potrebbe essere sintomo di una ripresa non solo fisica, ma anche e soprattutto psicologica da parte dei giocatori azzurri. Non si può sapere se questo possa bastare per rimanere ancorati al primo posto, ma sicuramente aiuterà.

COSA ACCADRÀ ORA? – Spalletti è stato chiaro quando ha detto di voler “prendere il posto di Sarri nel cuore dei tifosi napoletani” e sa che la strada per riuscirci è soltanto una: non accontentarsi mai e puntare sempre più in alto.

La partita vinta contro la Lazio ha aperto uno spiraglio e ha avvicinato la squadra e i tifosi azzurri al coronamento del famoso “sogno nel cuore” ma, da sola, la speranza non porterà a nulla di concreto.

Con più tempo da dedicare agli allenamenti e alla preparazione del prossimo match, per via dell’eliminazione dall’Europa League, e con l’attitudine giusta, necessaria per battere il Milan domenica sera, il Napoli può finalmente dimostrare di meritare lo scudetto. Che sia la volta buona per realizzare il sogno dei tifosi partenopei?