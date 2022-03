Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli di alcune novità riguardo Anguissa in vista della sfida con il Milan.

“Ci sono buone possibilità che Anguissa possa tornare e andare in panchina contro il Milan, c’è molta fiducia. Questo ottimismo va verificato in base a quanti allenamenti in gruppo farà nei prossimi giorni“.