Repubblica: “Non c’è dubbio che gli azzurri meritino di competere per il tricolore”

Secondo l’edizione odierna de La Repubblica è il Napoli a meritarsi di lottare per lo scudetto.

Il quotidiano ha analizzato la situazione attuale in tali termini: “Non c’ è dubbio che gli azzurri meritino di competere fino alla fine per il tricolore. La squadra di Spalletti ha infatti conquistato più punti di tutti nel girone di ritorno, non perde in campionato da più di due mesi, è sopravvissuta a un’ emergenza quasi insostenibile e ha la migliore difesa della Serie A”. Il Napoli si trova lì e ora potrà giocarsela dopo aver resistito mesi per intere settimane dopo aver avuto tantissime emergenze, una situazione davvero critica che non ha scalfito le certezze del Napoli che non è mai uscito dalla zona Champions e ora si ritrova primo in classifica. Adesso servirà davvero l’aiuto di tutti per provare a vincere anche domenica al Maradona.