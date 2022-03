Dura meno di 25′ la partita di Alessio Romagnoli in casa Milan. Un infortunio muscolare per il capitano rossonero, sostituito per un problema all’adduttore sinistro da valutare nelle prossime ore con accertamenti strumentali. Al suo posto è subentrato Kalulu. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni di Romagnoli già nelle prossime ore.