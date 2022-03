Juve, Allegri: “Ritorno di Vlahovic? Domani sarà una partita di calcio, lui è riconoscente a Firenze”

Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della sfida tra Fiorentina e Juventus, soffermandosi su Vlahovic, il quale torna nel suo vecchio stadio davanti gli ex tifosi:

“Per l’intelligenza e la cultura dei tifosi fiorentini, domani sera dovrà essere una serata di calcio. Vlahovic è e sarà sempre riconoscente alla città di Firenze, alla Fiorentina. Le cose preoccupanti non sono la partite di calcio, in questo momento lo sono altre cose come la guerra. La Fiorentina ha un allenatore bravo, che gli ha dato un gioco aggressivo, bello, mentre la Juventus ha voglia di arrivare in finale. Sarà una bella serata di sport”.