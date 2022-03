Giuseppe Marotta, Ad dell’Inter ed ex Juve, ha parlato ai microfoni di SportMediaset prima del derby di Coppa Italia contro il Milan:



“Juventus? I punti sono molti, dobbiamo tenere alta l’asticella e dire che vogliamo esserci per la lotta scudetto. La griglia delle prime cinque sono le candidate alla vittoria e mi pare che per la Juve sia ordinario lottare per lo scudetto, è straordinario il contrario. Non possiamo sottovalutare Milan, Napoli e Atalanta e la cerchia si restringe e queste”.